Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Zmiany w odbieraniu dokumentu

W przypadku, gdy pojazd nie spełnia wymogów technicznych bądź innych uwarunkowań – uprawnione służby odnotują zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym. Przypominamy, że od 1 października 2018 roku nie ma obowiązku posiadania ze sobą dowodu rejestracyjnego.

W przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego, kierowca otrzymuje pokwitowanie, a informacja przekazywana jest do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Zwrot dokumentu także odbywa się wirtualnie. W tym celu należy udać się do organu, który wyda dokument, co do zasady jest to starosta lub pójść na komisariat policji. W przypadku policji dowód rejestracyjny można odebrać niekoniecznie w miejscu, gdzie był zatrzymany.

Zobacz także: Zmiany dla kierowców jednak nie od 1 lipca?

Dowód rejestracyjny zatrzymany wirtualnie przez policjanta za brak okresowych badań technicznych pojazdu, nie może być zwrócony wirtualnie przez diagnostę. Warto zaznaczyć, że diagnosta pracuje w tym samym systemie, z którego korzystają urzędnicy i policja. I właśnie to mają uregulować nowe przepisy.

Projekt zmian ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw przewiduje możliwość odnotowania zwrotu dowodu rejestracyjnego również przez Stację Kontroli Pojazdów. Wprowadzony ma zostać następujący zapis:

Zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego (…), może dokonać również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych po przeprowadzeniu badania technicznego odpowiadającego przyczynie zatrzymania, a w przypadku nieprawidłowo wyznaczonego terminu badania technicznego – po jego ponownym ustaleniu, przez przekazanie do centralnej ewidencji pojazdów informacji o zwrocie.

Koszty generowane przez nowe obowiązki związane ze zwrotem elektronicznie zatrzymanego dokumentu zostaną przerzucone na przedsiębiorcę prowadzącego stacje kontroli pojazdów, a pokrywane będą z opłat za badanie techniczne.

Projekt zmiany ustawy jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie i trafił już do komisji infrastruktury.

Zobacz także: Tak prezentuje się pickup Forda w nowej wersji