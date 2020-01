Zużycie opon. Jak w prosty sposób zmierzyć głębokość bieżnika?

Nieważne, jak dobry i mocny jest samochód, jedyny kontakt z jezdnią ma dzięki oponom. To od ich jakości i stanu zależy, czy przyspieszenie odbędzie się bez poślizgu, czy nie będzie pisku opon na zakręcie, czy wreszcie samochód szybko się zatrzyma. Zużycie opon różni się w zależności od ich typu i marki, jednak we wszystkich wypadkach stanie się to szybciej, jeśli będą niewłaściwie użytkowane.

Podstawą jest sprawdzenie głębokości bieżnika. Polskie Prawo o ruchu drogowym wyraźnie mówi, że pojazd nie może być wyposażony w opony o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm. Minimalny poziom jest zaznaczony przez tzw. wskaźniki zużycia na oponie. Tak stanowi prawo, jednak trzeba mieć świadomość tego, że w warunkach deszczu czy śniegu większe bezpieczeństwo zapewnia głębokość bieżnika przynajmniej 3 mm w przypadku opon letnich oraz 4 mm zimowych.

Im niższy bieżnik, tym mniejsza możliwość odprowadzania wody oraz błota pośniegowego w przypadku opon zimowych przez bieżnik. Jak pokazują badania Motor Industry Research Association średnia droga hamowania przy prędkości 80 km na godzinę na mokrej powierzchni w przypadku opon z bieżnikiem o głębokości 8 mm wynosi 25,9 metra, przy 3 mm będzie to 31,7 metra lub +22%, podczas gdy przy 1,6 mm 39,5 metra, czyli +52%

- Nie wszyscy pamiętają o tym, że nieprzestrzeganie minimalnej głębokości bieżnika ma skutki prawne a ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub pokrycia kosztów naprawy w przypadku kolizji lub wypadku, jeśli stan bieżnika będzie ich bezpośrednią przyczyną. Dlatego rekomendujemy kontrolę we własnym zakresie najlepiej w tym samym czasie, w którym kierowca kontroluje ciśnienie. Niech to się stanie comiesięcznym nawykiem – radzi Piotr Sarnecki, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego.

Jak zmierzyć głębokość bieżnika?

Przede wszystkim należy zaparkować pojazd na równym i płaskim terenie, kierownicę skręcić maksymalnie w lewo lub w prawo. Idealnie by było, gdyby kierowca posiadał specjalny przyrząd do pomiaru – głębokościomierz bieżnika. W sytuacji jego braku zawsze można wykorzystać zapałkę, wykałaczkę lub linijkę. W Polsce łatwiej jest nawet wykorzystać do tego celu monetę.

W przypadku opony letniej – włóż monetę o nominale 2 gr koroną orzełka w dół: jeśli cała korona jest widoczna, należy wymienić oponę.

– włóż monetę o nominale 2 gr koroną orzełka w dół: jeśli cała korona jest widoczna, należy wymienić oponę. W przypadku opony zimowej – włóż monetę o nominale 5 zł: jeżeli cały wewnętrzny krążek wystaje z rowka bieżnika, opona kwalifikuje się do wymiany.

Wszystkie opony wyposażone są we wskaźniki zużycia – to małe gumowe paski o grubości 1,6 mm, umieszczone na dnie głównych rowków bieżnik. Umiejscowienie wskaźnika zużycia ułatwiają oznaczenia zamieszczone na boku opony. Może być to skrót TWI (ang. Tread Wear Indicator), logo producenta lub symbol trójkąta.

Niektórzy producenci umieszczają na oponach znaczniki częściowego zużycia, który wytarcie sygnalizuje, że opona nie zapewnia już optymalnych osiągów na mokrej nawierzchni. Wskaźniki zużycia w oponach zimowych mają wysokość 4 mm.

