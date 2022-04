BMW i4 M50 544 KM. Test, wrażenia z jazdy, zużycie energii, ceny i wyposażenie

BMW i4 M50. Nadwozie/wnętrze

Jakiś czas temu testowałem BMW M440i Gran Coupe i stwierdziłem, że to auto, które usypia czujność innych kierowców. Co prawda ma ekscentryczny grill z przodu, ale poza tym to po prostu ładny liftback. Co prawda odchodzi się od tego określenia dotyczącego nadwozia, ale Gran Coupe to idealny przykład – pięciodrzwiowe nadwozie, bryła z łagodnie opadającym dachem i delikatnie zaznaczonym tyłem. Jest wiele określeń m.in. fastback i chyba to pasuje najlepiej. W przypadku i4 M50 jest podobnie. Wyróżnikiem testowanego modelu był przede wszystkim imponujący, matowy lakier w niebieskim odcieniu z palety Individual. Nie było za to poszerzeń, wielu elementów z włókna węglowego, wielkich felg („zaledwie” 19-calowe) czy spojlerów. W zasadzie, gdyby ktoś zdecydował się na szary lub grafitowy lakier, i4 M50 zniknęłaby w tłumie. Ale czy to o to chodzi w M-ce?

Nie jestem do końca przekonany, choć w konfiguratorze znajdziemy jeszcze matowy szary lakier, nawet 20-calowe felgi z szerokimi oponami i poszerzeniami nadkoli z tyłu, ale nie są one tak rzucające się w oczy, jakby mogły być np. w M4 czy M3. Czy to wada? Zaleta? Trudno ocenić, ale moim zdaniem i4 M50 to właśnie takie M440i w elektrycznej wersji. Nie rzuca się w oczy, ale osiągami potrafi mocno zaskoczyć. Nie tylko kierowcę, ale i innych użytkowników drogi, bowiem przyspieszenie, prowadzenie, a wszystko to w ciszy… ale o tym za chwilę.

Wnętrze jest podobne, ale w i4 zmieniono system i zamiast dwóch odrębnych ekranów, które są fizycznie podzielone tj. wirtualne zegary pod daszkiem i ekran systemu info-rozrywki w centralnej części, producent zastosował szeroki, ultrapanoramiczny panel połączonych dwóch ekranów. Poza tym tradycyjny panel sterowania klimatyzacją z pokrętłami i fizycznymi przyciskami został mocno okrojony, zaś większość funkcji przeniesiono na górę, na ekran dotykowy. Czy to wygląda ładnie? Wygląda inaczej, bowiem bardzo nowoczesny charakter wspomnianego panelu z dość tradycyjnym, bardzo ładnym swoją drogą wnętrzem Serii 4 tworzy ciekawe połączenie. Jak to zwykle bywa – jednym się spodoba, inni będą kręcić nosem.

Ja doceniam przede wszystkim działanie nowego systemu. Owszem, wymaga przyzwyczajenia i początkowo przytłacza ilością opcji i ich rozmieszczeniem, ale po kilku godzinach normalnego użytkowania zacząłem intuicyjnie odszukiwać potrzebne funkcje. Na plus należy zaliczyć działanie systemu, jest sprawność i responsywność. Poprawiono także wygląd wirtualnych zegarów, można zmieniać ich motywy, choć do ideału jeszcze trochę brakuje. Bagażnik? Nie jest to raczej „Gran Turismo” do dalekich wycieczek – 470/1290 litrów – ale i napęd raczej nie pozwala na bardzo dalekie wojaże bez przerw na ładowanie.

BMW i4 M50. Silnik, spalanie, wrażenia z jazdy

BMW i4 M50 imponuje napędem. Moc 544 KM oraz moment obrotowy nawet 795 Nm działa na wyobraźnię, a te dane, przekute na osiągi, robią jeszcze większe wrażenie. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 3,9 sekundy, a prędkość maksymalna to 225 km/h. Wartość prędkości maksymalnej być może nie jest imponująca, ale jak na elektryka i sposób, w jaki ją osiąga – błyskawicznie – trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. Nie można mieć również uwag co do wydajność napędu, bowiem zdaniem producenta, zasięg maksymalny to około 520 kilometrów. Czy realny? Nie zawsze, to oczywiste, ale w sprzyjających warunkach, średnie zużycie energii w mieście potrafiło zejść do 17 kWh/100km, co przy akumulatorze o pojemności 83,9 kWh (80,7 kWh netto), może pozwolić zbliżyć się do granicy 500 kilometrów. W trasie, przy prędkości 100-120 km/h, zużycie energii nieznacznie przekraczało 20 kWh/100km. Jak na takie osiągi i moc – nie mam uwag.

Nie mam uwag również do prowadzenia, bo to jest takie, jakie powinno być w BMW. Precyzyjne, lekkie, bezpośrednie, niemal intuicyjne. Zawieszenie jest świetnie wyważone, jędrne, dość sztywne, ale zachowało odpowiednią dawkę komfortu. To wszystko jest tym bardziej imponujące, jeśli wspomnimy o wadze auta – ponad 2200 kilogramów! Zadziwiające, jak sprawnie inżynierowie BMW oszukali fizykę i sprawili, że jazda tym autem nie jest walką z ciężarem.

BMW i4 M50. Ceny i wyposażenie

BMW i4 występuje w dwóch wersjach. Podstawowa eDrive40 o mocy 340 KM z napędem na tylną oś to koszt 272 000 złotych, a testowana i4 M50 o mocy 544 KM i napędem na obie osie – 340 900 złotych. Owszem, to sporo, ale zważywszy na fakt, że to marka premium, auto prowadzi się świetnie i ma rewelacyjne osiągi, możliwość bardzo daleko idącej konfiguracji, cena nie wydaje się zaporowa. Oczywiście za wszystko trzeba dopłacić i tak lakier z serii Individual to koszt 15 100 złotych, 20-calowe felgi ze sportowymi oponami kosztują 11 800 złotych a tapicerka z serii Individual kolejne 19 700 złotych. A to tylko jedne z wielu drogich dodatków.

BMW i4 M50. Podsumowanie

Czy BMW i4 M50 to prawdziwa M-ka? Nie do końca, bowiem brakuje jej tego pazura, wulgarności, którą mogą osiągnąć chyba tylko spalinowe odmiany, gdzie mimo wszystko dźwięk silnika robi sporą różnicę. Nie zmienia to jednak faktu, że auto przyspiesza jak M-ka i prowadzi się fantastycznie. Porównałbym ten model właśnie do M440i Gran Coupe. Wygląd niewiele zdradza i można nim jeździć jak normalnym autem – komfortowo i spokojnie – ale gdy kierowca zechce, zostawi wszystkich daleko w tyle.

BMW i4 M50 – zalety:

jak w Serii 4 – bardzo ładna sylwetka;

świetne osiągi, bardzo dobre prowadzenie;

imponująca zdolność zmiany charakteru;

przyzwoity komfort podróży;

przy odpowiedniej wprawie, niezłe zużycie energii;

może wyglądać jak zwykłe BMW…

BMW i4 M50 – wady:

…dla niektórych zbyt zwykłe, jak na M-kę;

mimo wszystko – brakuje dźwięku silnika.

Porównanie BMW i4 M50 do wybranych konkurentów:

BMW i4 M50 544 KM (AT1) Ford Mustang Mach-E GT 487 KM (AT1) Kia EV6 GT 585 KM (AT1) Cena (zł, brutto) od 340 900 od 342 000 od 299 900 Typ nadwozia/liczba drzwi hatchback/5 SUV/5 SUV/5 Długość/szerokość (mm) 4783/1852 4713/1930 4695/1890 Wysokość (mm) 1442 1624 1550 Rozstaw osi (mm) 2856 2987 2900 Pojemność bagażnika (l) 470/1290 322/1420 490/1300 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 2215 2192 2025 Pojemność baterii (kWh) 83,9 98 77,4 Deklarowany zasięg (km) 520 (WLTP) 490 (WLTP) 400 (WLTP) Napędzana oś 4x4 4x4 4x4 Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 1-stopniowa automatyczna, 1-stopniowa automatyczna, 1-stopniowa Osiągi Moc (KM) 544 487 585 Moment obrotowy (Nm) 795 860 740 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 3,9 4,4 3,5 Prędkość maksymalna (km/h) 225 200 260 Zużycie energii (kWh/100km) 18 20 20,6

