Czyszczenie wnętrza auta – jak to zrobić szybko i skutecznie?

Od czego zacząć czyszczenie wnętrza auta?

Zanim weźmiemy się za czyszczenie wnętrza auta, warto wszystko sobie dokładnie rozplanować i przygotować narzędzia. Nie polecamy mycia wodą z mydłem czy innymi tanimi detergentami – mogą nie tylko okazać się nieskuteczne, ale też powodować mikrouszkodzenia czyszczonych powierzchni. To, o czym mało kto pamięta, to fakt, że odkurzania nie warto zostawiać na sam koniec, lecz najlepiej od niego zacząć. Jeśli najpierw wyczyścimy detergentami plastiki, to na kolejnych etapach sprzątania kurz i pyłki mogą się do nich przyklejać.

Jaki odkurzacz samochodowy wybrać? Niestety – większość dostępnych na rynku urządzeń charakteryzuje się kiepskimi parametrami. Jeśli są lekkie i poręczne, to najczęściej kosztem tego, że wymagają częstego ładowania lub wpięcia ich do gniazda zapalniczki, a ich moc nie powala. Jeśli zaś „dają radę”, to zaczynają gabarytami przypominać tradycyjne domowe odkurzacze, co nieco mija się z celem.

Rozwiązaniem są nowoczesne odkurzacze bezprzewodowe, takie jak urządzenia z serii Unlimited Bosch. Nadadzą się one nie tylko do dokładnego wyczyszczenia wnętrza auta, ale dzięki wysokiej mocy znakomicie poradzą sobie również z odkurzaniem wszystkim zakamarków w mieszkaniu. Dzięki temu nie musimy posiadać dwóch różnych odkurzaczy – wystarczy jeden, niewielki, lekki i mobilny, który może wisieć na ścianie, gdy nie jest używany. Posprzątamy nim cały dom, garaż, warsztat i samochód. Mocną stroną tego typu odkurzaczy jest też wymienna bateria, co ważne – uniwersalna. Możemy zatem zaopatrzyć się w różne bezprzewodowe sprzęty marki Bosch i korzystać z tylko jednego akumulatora.

Sprzątanie wnętrza samochodu krok po kroku

Odkurzenie wnętrza samochodu to absolutna podstawa. Musimy to zrobić dokładnie, rozpoczynając od półek i zakamarków tapicerki, a na dywanikach i podłogą pod nimi kończąc. Pracę ułatwią nam wymienne końcówki do odkurzacza, np. szczotka z miękkim włosiem, która nie zarysuje elementów kokpitu czy końcówka do zbierania zabrudzeń i sierści z tapicerki. W trudno dostępnych miejscach (między fotelami i pod nimi) sprawdzi się cienka i giętka rurka. Co dalej?

Usuwanie plam – raczej trudno uniknąć ich powstawania, dlatego niemal każdy prędzej czy później zmierzy się z plamą na tapicerce. Środek do jej wywabiania należy dobrać w zależności od rodzaju plamy, ale i rodzaju tapicerki (czym innym czyścimy skórę, czym innym welur, a czym innym bawełnę). Istnieją domowe sposoby na trudne zabrudzenia – np. tłuste plamy można próbować usunąć benzyną ekstrakcyjną, ale wówczas musimy się liczyć z jej intensywnym zapachem, który prawdopodobnie będzie się unosił w samochodzie jeszcze przez dłuższy czas. Bezpieczniejszą metodą walki z plamami są specjalistyczne detergenty przeznaczone do tapicerek samochodowych. Jeśli one również nie dadzą sobie rady, rozsądnym wyjściem jest powierzenie walki z zabrudzeniem fachowcom.

Usuwanie sierści – to problem, z którym zmaga się niemal każdy właściciel czworonoga. Nawet gdy zabezpieczymy powierzchnię tylnej kanapy na czas podróży pupila, sierść zawsze pojawi się tu i ówdzie we wnętrzu samochodu. Próby jej ręcznego usuwania są prawie zawsze skazane na porażkę, a twarde szczotki mogą uszkodzić materiał. Pozostaje nam ręczne rolkowanie tapicerki albo wybór naprawdę mocnego odkurzacza o odpowiedniej końcówce.

Jeśli tapicerka jest ogólnie zabrudzona, należy ją uprać przy zastosowaniu specjalnie do tego celu przeznaczonego preparatu i szmatki z mikrofibry lub miękkiej szczotki do ubrań. Skórzaną tapicerkę warto później dodatkowo zaimpregnować.

Szyby myjemy preparatem do szyb i gąbką, przy czym nanosimy płyn najpierw na gąbkę. Nie pryskajmy prosto na okno, gdyż część preparatu znajdzie się również na plastikach i tapicerce. Następnie czyścimy wszystkie plastiki – oczywiście również używając specjalistycznego preparatu i szmatki z mikrofibry. Spryskujemy szmatkę, a nie mytą powierzchnię. Warto wybrać środki o właściwościach antystatycznych, dzięki czemu powleczone nimi powierzchnie na dłużej pozostaną czyste. Czyścimy, jednocześnie polerując – aż do idealnego rozprowadzenia preparatu i jego wysuszenia. Na koniec możemy użyć tzw. „dressingu”, czyli środka konserwującego plastiki.

Czyszczenie wnętrza samochodu – garść praktycznych porad

Co, oprócz kolejności działań, jest istotne, gdy zabieramy się do czyszczenia wnętrza samochodu? Oto garść praktycznych wskazówek: