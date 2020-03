Koronawirus. Przekroczenie granicy. Kto nie musi wypełniać kart lokalizacyjnych?

Dotyczy to m.in. osób przekraczających granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym.



Zmiana zostaje wprowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (link do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/478 ).



W pozostałych przypadkach, osoby przekraczające granicę powinny wypełnić karty lokalizacyjne. Zebrane w ten sposób dane będą służyły m.in. służbom sanitarnym do kontaktu z osobami odbywającymi kwarantannę.

Inspekcja Transportu Drogowego przypomina przewoźnikom i operatorom o konieczności wyposażania kierowców w formularze lokalizacyjne. Przewoźnicy autokarowi powinni również w miarę możliwości przekazać karty lokalizacyjne również pasażerom. Wypełnienie karty lokalizacyjnej jeszcze przed dojazdem do punktu granicznego, przyspieszy i ułatwi przebieg kontroli.

Zebrane w ten sposób dane posłużą służbom sanitarnym do szybkiego kontaktu z osobami odbywającymi kwarantannę lub w razie stwierdzenia ryzyka zarażenia koronawirusem.

Pobierz formularz karty lokalizacyjnej przed wjazdem do Polski

Kartę kierowcy wersja polska i angielska pobierzesz TUTAJ.

Kartę pasażera wersja polska i angielska pobierzesz TUTAJ

Kartę kierowcy wersja polska i ukraińska pobierzesz TUTAJ.

Kartę pasażera wersja polska i ukraińska pobierzesz TUTAJ

Kartę kierowcy wersja polska i rosyjska pobierzesz TUTAJ

Kartę pasażera wersja polska i rosyjska pobierzesz TUTAJ

Kartę kierowcy wersja polska i niemiecka pobierzesz TUTAJ

Kartę pasażera wersja polska i niemiecka pobierzesz TUTAJ

Sytuacja na przejściach granicznych

Mimo otwarcia kolejnych przejść granicznych, czas oczekiwania na przejeździe w Jędrzychowicach nadal jest długi. Według polskich służb granicznych, dziś sięga 6 godzin. Korek na granicy ciągnie się na wiele kilometrów. Kierowcom na niemieckiej autostradzie nr 4 pomagają lokalne służby oraz wolontariusze. Dostarczają oni oczekującym na przekroczenie granicy m.in. wodę, jedzenie i słodycze.



Od środy (18.03) otwarte są dodatkowe przejścia graniczne, między innymi w Olszynie na granicy z Niemcami, ale te osoby, które już stanęły w korku w Jędrzychowicach, nie mają możliwości zawrócenia.

