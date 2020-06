Milion aut elektrycznych. Co pozostało z rządowego planu?

Sasin: „Jesteśmy gotowi, żeby wyprodukować milion aut elektrycznych”.



We wtorek, 16 czerwca, gościem Roberta Mazurka na antenie RMF FM był Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Mazurek zapytał polityka, czy przypomina on sobie obietnicę Mateusza Morawieckiego z 2016 roku, który mówił, że w ciągu dekady na ulice wyjedzie milion samochodów elektrycznych krajowej produkcji. - Ten program ma być kołem zamachowym polskiej gospodarki - zapowiedział premier.

- Jesteśmy dzisiaj gotowi do tego, żeby te auta produkować. Mamy bardzo udane prototypy. Mamy know-how. Wiemy jak ta technologia powinna wyglądać. Przez ostatnie kilka miesięcy udało mi się nawet stworzyć realny montaż finansowy, żeby taką fabrykę zbudować - odpowiedział Sasin.

Sęk w tym, że milion samochodów elektrycznych polskiej produkcji, a nawet po prostu milion samochodów elektrycznych w Polsce do 2025 roku to nic innego jak bujdy na resorach rządu Prawa i Sprawiedliwości. Plan niemożliwy do zrealizowania, do czego rząd sam przyznał w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu.

- Liczba samochodów osobowych od 2022 roku będzie utrzymywała się na poziomie 26–27 mln sztuk, ale będą następowały zmiany w strukturze. Nowym zjawiskiem będzie wzrost floty samochodów elektrycznych i hybrydowych, których liczba w roku 2030 może osiągnąć ponad 600 tys. sztuk - czytamy w dokumencie.