Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition. Gratka dla kolekcjonerów za niemal milion złotych

Ekskluzywny lakier w kolorze Cherry Metallic lub czterech innych dostępnych odcieniach, w połączeniu ze złotymi emblematami, tworzy autentyczny wygląd w duchu lat 50. Nadwozie 911 Targa 4S Heritage Design Edition ma stylowe, białe oklejenie o historycznym wzornictwie. Wyścigowe grafiki inspirowane kształtem włóczni na przednich błotnikach są wyjątkowo charakterystyczne i przywodzą na myśl początki Porsche w świecie sportu motorowego. Kolejną wizualną atrakcją jest emblemat Porsche Heritage na pokrywie silnika z tyłu – przypomina on plakietkę zaprojektowaną na cześć pokonania przez Porsche 356 przebiegu 100 tysięcy km. Ten dawny znak jakości – w nowoczesnej interpretacji – będzie zdobić tyły wszystkich czterech modeli Porsche Heritage Design. Związek między przeszłością a teraźniejszością podkreśla też herb Porsche z 1963 r. na masce, kierownicy, osłonach piast kół oraz na kluczyku do samochodu. Ten sam historyczny herb wytłoczono na zagłówkach foteli i na etui na klucze. Dodatkowo wyjątkowy charakter akcentują standardowe 20- i 21-calowe obręcze Carrera Exclusive Design oraz lakierowane na czarno zaciski hamulcowe o klasycznym wzornictwie.



Również wygląd wnętrza stanowi swego rodzaju hołd dla przeszłości – to między innymi zasługa dwukolorowego skórzanego wykończenia wnętrza, łączącego skórę w kolorze Bordeaux Red ze skórą klubową Olea o odcieniu Beige Atacama (alternatywnie: czarną skórę ze skórą klubową w kolorze Beige Atacama). Na fotelach i panelach drzwi znalazły się elementy ze sztruksu – materiału stosowanego już w Porsche 356. Jego powrót ożywia ducha epoki i modę z lat 50. Emocjonalny charakter koncepcji nowego modelu podkreśla klasyczne wzornictwo obrotomierza i stopera z zielonym podświetleniem, a także perforowana podsufitka z tkaniny z mikrofibry oraz rozbudowane skórzane wykończenie Exclusive Manufaktur. Na metalowej plakietce na panelu ozdobnym deski rozdzielczej znalazł się indywidualny numer danego egzemplarza limitowanej serii.

Pierwszy model Heritage Design bazuje na nowej generacji 911 Targa (992), która zadebiutowała zaledwie kilka dni temu, i został wyposażony w najnowsze rozwiązania techniczne z zakresu podwozia, układów wspomagających oraz systemu informacyjno-rozrywkowego. Napędza go zaawansowany silnik biturbo typu bokser o mocy 331 kW (450 KM), który w połączeniu z 8-biegową przekładnią dwusprzęgłową rozpędza Porsche 911 Targa od 0-100 km/h (z Launch Control) w mniej niż 3,6 sekundy i pozwala osiągnąć prędkość maksymalną 304 km/h.

Zgodnie z wewnętrznym oznaczeniem serii modelowej powstanie tylko 992 egzemplarzy. Na polskim rynku model kosztować będzie od 903 tys. zł. Wraz z wprowadzeniem edycji specjalnej wybrane elementy wykończenia wnętrza będą dostępne dla wszystkich obecnych wydań 911, w ramach pakietu Heritage Design. Ponadto Porsche Design zaprojektowało wysokiej jakości zegarek, który również powstanie w ograniczonej liczbie sztuk i będzie dostępny wyłącznie dla nabywców nowego, limitowanego modelu.



