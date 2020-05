Raport TÜV 2020. Najbardziej awaryjne samochody

Adam (gość)

2020-02-02 09:31

Dane powyżej nie są wiarygodne. To są dane tylko z warsztatów, które prowadzą statystyki i to pewnie tylko z wybranych. To po pierwsze, a po drugie, mało kto decyduje się na naprawę swojego auta w drogim warsztacie/autoryzowanym serwisie. Rzesza ludzi naprawia swoje tańsze samochody w małych warsztatach lub samodzielnie i nie ma tu mowy o jakimkolwiek rankingu, więc rzeczywisty/prawdziwy ranking powinien wyglądać zupełnie inaczej. Gdyby ktoś się to tego przyłożył uczciwie, to zjeździłby kilkadziesiąt warsztatów, zapytał mechaników o opinie i uzyskałby dane wiarygodne. Mam za sobą przejechane 1 milion kilometrów, rocznie przejeżdżam 50-60 tys. W tym czasie jeździłem różnymi samochodami i mam na każdy z nich wyrobione zdanie i w/w wymieniony ranking z nim się zupełnie nie pokrywa. Ogólna moja opinia jest taka, że samochody do 2005 roku były produkowane dla użytkownika, a po 2005 roku dla serwisu. Bardziej szczegółowo każdy samochód mógłbym opisać przy innej okazji - brak czasu