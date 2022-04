Toyota. To już 20 lat produkcji w Polsce

To wydarzenie zbiegło się w czasie z ogłoszeniem informacji o planach budowy drugiego zakładu Toyoty w Polsce –Toyota Motor Industries Poland w Jelczu-Laskowicach wytwarzającego silniki Diesla. Przełomem dla obu fabryk było ich połączenie w jedną spółkę, które nastąpiło w 2017 roku.

„W ciągu dwudziestu lat funkcjonowania przeszliśmy długą drogę od producenta napędów konwencjonalnych, w tym silników benzynowych i Diesla, w europejskie centrum napędów hybrydowych Toyoty. Inwestycje w zakłady w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach wzrosły 20-krotnie, a zatrudnienie 11-krotnie” – podkreśla prezes fabryk Toyoty, Dariusz Mikołajczak.

Polskie zakłady to pierwsze miejsce poza Azją, gdzie Toyota ulokowała produkcję elektrycznych napędów hybrydowych, w tym produkcję silników elektrycznych. We wrześniu 2018 roku w Wałbrzychu Toyota rozpoczęła produkcję pierwszego komponentu hybrydowego – elektrycznej przekładni hybrydowej do silników o pojemności 1,8 litra. To był pierwszy z sześciu projektów wprowadzających polskie fabryki Toyoty na drogę elektromobilności. Od tego czasu Toyota w obu zakładach uruchomiła trzy linie elektrycznych przekładni hybrydowych, w tym produkcję silnika elektrycznego MG1 stanowiącego integralną część przekładni, oraz trzy linie silników TNGA. Dodatkowo w TMMP funkcjonuje Dział Testów i Oceny Napędów Hybrydowych, którego celem jest przyspieszenie procesu testowania napędów oraz lokalizacji produkcji komponentów hybrydowych w Europie.

Obecnie całkowite zatrudnienie w obu zakładach wynosi ponad 3 300 pracowników, zaś poziom inwestycji 6 miliardów złotych. Możliwości produkcyjne sięgają 1,8 miliona podzespołów rocznie.

