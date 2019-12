Ubezpieczenie OC. Ranking cen. Gdzie najtaniej?

Jeżeli chodzi o poprzedni miesiąc, to warto sprawdzić, jak cenowe zmiany wpłynęły na wyniki rankingu Ubea.pl. Listopadowe dane wskazują, że w rankingu doszło do ciekawych przetasowań.

W listopadzie 2019 r., podobnie jak we wcześniejszych miesiącach, ranking składał się z czterech kategorii:

obowiązkowe OC,

pakiet OC+NNW,

pakiet OC+AC,

pakiet OC+AC+NNW.

Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl przypomina, że listopadowy ranking, podobnie jak wcześniejsze analizy, opiera się na wynikach ponad 100 000 indywidualnych kalkulacji wykonanych przez internautów w kalkulatorze.

Zasady rankingu Ubea.pl nie premiują żadnego z dziewięciu porównywanych ubezpieczycieli. Każdy może zdobyć od 0 do 5 punktów.

- Minimalny wynik wynoszący 0,00 punktów oznaczałby, że zakład ubezpieczeń we wszystkich pojedynczych porównaniach ulokował się na ostatniej pozycji. Towarzystwo ubezpieczeniowe z najwyższą liczbą punktów (5,00 pkt.), musiałoby zająć pierwsze miejsce w każdej kalkulacji z jego udziałem - wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Listopad 2019 roku okazał się szczególnie pomyślny dla jednego ubezpieczyciela - Link4.

w rankingu polis OC: Link4 z 4,07 pkt.

w rankingu pakietów OC + NNW: Link4 z 3,91 pkt.

w rankingu pakietów OC + AC: Link4 z 4,24 pkt.

w rankingu pakietów OC + AC + NNW: Benefia z 3,96 pkt.

Potrójna wygrana jednego ubezpieczyciela to z pewnością sytuacja godna uwagi. Co ciekawe, zarówno w przypadku kategorii OC, jak i OC + NNW, Link4 zdobył pierwsze miejsce kosztem marki You Can Drive. Dodatkowo w kategorii OC + AC + NNW Link4 zajął drugie miejsce tuż za Benefią.

- Gdyby firmie Link4 nie zabrakło 0,02 punktu w kategorii pakietów OC + AC + NNW, to mielibyśmy do czynienia z wyjątkową sytuacją, czyli zwycięstwem jednego ubezpieczyciela w aż czterech kategoriach rankingowych - podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl

Przyczyny bardzo dobrego wyniku Link4 w listopadowym rankingu staną się jasne po spojrzeniu na zmiany średnich składek za OC. Względem października przeciętna cena za obowiązkowe ubezpieczenie zmieniła się następująco:

Aviva - spadek o 3,3%

Benefia - spadek o 2,6%

Generali - spadek o 8,5%

Link4 - spadek o 9,5%

MTU24 - spadek o 11,1%

Proama - spadek o 8,1%

UNIQA - spadek o 1,1%

Wiener - spadek o 2,9%

You Can Drive - spadek o 7,9%

Wszystkie firmy zdecydowały się więc w listopadzie na obniżki cen OC.

- Ta klasyfikacja pokazuje również, że Link4 ma mocnego konkurenta cenowego. Mowa o marce MTU24, która jest własnością Ergo Hestii - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

