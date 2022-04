Używana Honda CR-V (2018 - obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Na wstępie warto wspomnieć, że piąta generacja Hondy CR-V została zaprezentowana w 2016 roku na salonie samochodowym w Los Angeles. Produkcją zajmowały się zakłady m.in. w El Salto (Meksyk), Swindon (Wielka Brytania), Sayama (Japonia) czy też w Wuhan (Chiny). Samochód bazuje na platformie CCA.

Używana Honda CR-V V. Nadwozie/wnętrze

Gdy zestawimy ze sobą czwartą i piątą generację Hondy CR-V, zauważymy co prawda liczne podobieństwa, ale piąta, nadal obowiązująca generacja jest zdecydowanie ciekawsza i odważniejsza. Owszem, pozornie nadal jest dojrzała i w skromniejszej odmianie – zachowawcza – ale to tylko pozory, bowiem styliści nie szczędzili agresywnych linii i przetłoczeń, szczególnie w przedniej części nadwozia. Strzeliste, agresywnie narysowane światła z wyraźnie dynamiczną sygnaturą, równie zdecydowany przedni zderzak z wieloma załamaniami i stylizacjami, które mają jeden cel – nadać całości sportowego charakteru.

Linia boczna jest nieco spokojniejsza, zaś szeroka listwa w dolnej części drzwi oraz na nadkolach nadaje nieco terenowego sznytu. Tył jest najmniej wyrazisty, ale to nie oznacza, że nudny czy brzydki. Wysoko poprowadzone klosze lamp i uwydatniona klapa bagażnika dodają nieco muskularności. Całość prezentuje się naprawdę dobrze i trzeba przyznać, że CR-V piątej generacji nie pomylimy z żadnym innym autem na ulicy. A jak jest we wnętrzu?

Honda CR-V ma co prawda zdecydowane linie na zewnątrz, ale we wnętrzu liczy się przede wszystkim ergonomia, nawet kosztem efekciarstwa. Masywna deska rozdzielcza ma bardzo ładne przetłoczenia z kilkoma dekoracyjnymi listwami. Kratki nawiewów są niewielkie i raczej nie odgrywają kluczowej roli stylistycznej, ale tunel środkowy i wysunięta wyspa z przełącznikami do sterowania trybami skrzyni biegów – jak najbardziej. Wyżej wkomponowano dość niewielki ekran odrobinę przestarzałego jak na dzisiejsze czasy systemu info-rozrywki oraz panel sterowania radiem i klimatyzacją. W odmianie hybrydowej pojemność bagażnika w standardowej konfiguracji kanapy to 497 litrów. Po złożeniu oparć przestrzeń ładunkowa oferuje aż 1692 litry pojemności. Decydując się na tradycyjny napęd benzynowy, pojemności bagażnika to odpowiednio 561 i 1756 litrów.

Używana Honda CR-V V. Silniki/układ napędowy

Flagową jednostką napędową Hondy CR-V jest układ hybrydowy 2.0 i-MMD. Do dyspozycji kierowcy jest napęd AWD, moc 184 KM oraz moment obrotowy rzędu 315 Nm. Napęd na koła trafia za pośrednictwem bezstopniowej skrzyni e-CVT. Nie jest to oczywiście rozwiązanie dla tych, którzy lubią sportowe doznania i dynamiczną jazdę, ale w hybrydach sprawdza się idealnie. Skrzynia jest bardzo komfortowa – zero szarpania i utrzymywanie obrotów silnika w optymalnych zakresach. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8,9 sekundy a prędkość maksymalna to 180 km/h. Średnie zużycie paliwa według WLTP to 7,1 l/100km, co jak na auto takich gabarytów jest dość przyzwoitą wartością.

Jeśli ktoś nie chce hybrydy, może zdecydować się na silnik benzynowy 1.5 VTEC TURBO o mocy 173 lub 193 KM. Ta mocniejsza odmiana oferuje moment obrotowy 243 Nm, skrzynię CVT i napęd na cztery koła (sprzęgło hydrokinetyczne). Osiągi? Bardzo akceptowalne. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 10 sekund i 200 km/h prędkości maksymalnej. Średnie spalanie w tym przypadku to zdaniem producenta 8,3 l/100km. Jeśli ktoś woli więcej oszczędności kosztem napędu na wszystkie koła, słabsza, 173-konna odmiana jest w stanie zadowolić się o wiele mniejszą ilością paliwa. Usterki?

Jest to dość młode auto i trudno doszukiwać się konkretnych, powtarzających się usterek. Silniki są trwałe, niezawodne i bezproblemowe w eksploatacji, choć zaleca się serwisowanie w ASO ze względu na dość skomplikowaną konstrukcję – jednostka benzynowa posiada już turbosprężarkę.

Używana Honda CR-V V. Typowe usterki/Sytuacja rynkowa

Posiadacze Hondy CR-V piątej generacji nie skarżą się na żadne konkretne usterki. To dość proste i niezawodne auto, a jakiekolwiek niepochlebne opinie tyczą się przede wszystkim raczej dostatecznej jakości plastików we wnętrzu. Niektórzy narzekają na cienkie blachy, słabe wyciszenie przy wysokich prędkościach oraz delikatną powłokę lakierniczą. Nie jest tajemnicą, że to auto to przede wszystkim wybór z rozsądku, a nie emocji. Duży bagażnik, komfort jazdy i niezłe prowadzenie idą w parze z bezproblemową eksploatacją.

Na rynku wtórnym nie ma zbyt wielu ofert, a te godne uwagi są po prostu drogie. Honda świetnie trzyma swoją wartość głównie ze względu na wspominaną bezawaryjność i fakt, że właściciele niechętnie pozbywają się sprawnych egzemplarzy. A te zadbane, nawet z początku produkcji czyli lat 2018-2019 to koszt co najmniej 100 000 złotych lub więcej. Model z napędem hybrydowym z 2020 roku z przebiegiem niespełna 40 000 kilometrów to koszt ponad 150 000 złotych.

Używana Honda CR-V V. Podsumowanie

Honda CR-V to świetna propozycja dla tych, którzy szukają auta przede wszystkim bezproblemowego w eksploatacji, komfortowego i przestronnego. Nie ma tu zbyt wielu sportowych emocji, a skrzynia CVT wymaga odpowiedniego, spokojnego traktowania, ale bezawaryjność i świetne trzymanie wartości to naprawdę poważne argumenty.

Używana Honda CR-V V zalety:

atrakcyjna stylistyka, szczególnie dobrze wyposażonych wersji;

komfortowe i nieźle wyposażone wnętrze;

sporo przestrzeni i duży bagażnik;

odmiana hybrydowa z napędem na cztery koła;

bezawaryjność i bezproblemowa eksploatacja.

Używana Honda CR-V V wady:

bardzo wysokie ceny (auto dobrze trzyma wartość);

niewielki wybór wersji silnikowych i wyposażeniowych.

Używana Honda CR-V V opinie:

Krzysztof z Rzeszowa

Rewelacyjny samochód, głównie przez to, że napędza go silnik elektryczny. Jazda jest nieporównywalnie wygodniejsza niż w przypadku klasycznego napędu. Ogrom miejsca w środku, jak w każdej Hondzie, świetna ergonomia. Napęd 4x4 w zimie bez zarzutu, nie zdarzyło się, żeby nie wyjechał ze śniegu - nic się nie ślizga. Fenomenalna dynamika do 80km/h (potem, jak zwykłe auto spalinowe), ale do 80km/h rewelacja! Bez zastanawiania się kupiłbym jeszcze raz. Małgorzata z Piaseczna

Wybór z rozsądku oraz z faktu, że w obecnych zwariowanych czasach (stan na 10.2021) samochód po prostu był dostępny. Rozważałam RAV 4 i CR-V. Jeździłam oboma. Żaden nie przekonywał mnie w 100% jednak wybór padł na CR-V. Cenowo podobne. Jakościowo miałam jednak wrażenie, że w Hondzie jest to jednak lepiej wykonane. Porównując dalej pod kątem wygody, dużo lepiej czułam się jako kierowca lub pasażer w np. Kii Sportage IV lub mniejszej Toyocie CH-R. Czy kupiłabym ponownie CR-V? Hmm… zastanowiłabym się, mimo, że ogólne wrażenie jest pozytywne. Mariusz z Bałtowa

Auto kupione w marcu 2021. Trzecia Honda w rodzinie. Było trochę obaw, bo hybryda, bo automat itp. Ostatecznie ponowny wybór byłby taki sam. Napisałbym, że jestem zachwycony, ale nie chcę za bardzo słodzić. Od kwietnia 2021 przejechałem 12 tyś km - większość w trasie w tym dużo po autostradach. Naprawdę super, wygodnie i cicho. Trochę obawiałem się jak auto poradzi sobie na ostrych górskich podjazdach i zjazdach, ale dawał radę. Jednorazowy przejazd to 1450 km i nie było na co narzekać. Oczywiście na autostradach przy prędkościach powyżej 140 mogłoby być trochę więcej mocy ale tak naprawdę poza Polską tak szybko się nie jeździ. Podsumowując, wygodnie, cicho, komfortowo i całkiem ekonomicznie. Oczywiście naprawdę małe spalenie jest podczas jazdy po mieście.

Wybrane jednostki napędowe w Honda CR-V V:

Silnik Pojemność Moc Moment obrotowy Prędkość maks. Przyspieszenie 0-100 km/h Średnie zużycie paliwa Emisja CO2 1.5 VTEC Turbo 1498 cm3 173 KM 220 Nm 210 km/h 9,3 s 6,3 l/100km 143 g/km 1.5 VTEC Turbo 1498 cm3 193 KM 243 Nm 200 km/h 10 s 8,3 l/100km 197 g/km 2.0 i-MMD 1993 cm3 184 KM 315 Nm 180 km/h 8,8 s 7,1 l/100km 163 g/km

