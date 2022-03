Lexus LX z pakietem Modellista. Luksusowy SUV w nowych szatach

Lexus LX to pięć metrów luksusu na kołach, którego można doświadczyć zarówno na autostradzie, jak i w piasku, błocie czy śniegu. To flagowy SUV marki, którego zadaniem jest łączyć niezrównany komfort z bezkompromisowymi właściwościami terenowymi. Według japońskiego tunera Modellista, nie ma takiego auta, którego nie dałoby się upiększyć dodatkami i modyfikacjami nadwozia. W przypadku Lexusa LX z pakietem Modellista Advanced Luxury, zmiany pozostały subtelne i naprawdę mogą się podobać. Jakie dodatki proponuje renomowany tuner z Kraju Kwitnącej Wiśni?

Lexus LX po tuningu. Dokładki, spoilery i nakładki

Podobnie jak w przypadku pakietu dla Lexusa NX, Modellista proponuje komplet elementów nadwozia, które lekko, lecz zauważalnie zmieniają oblicze auta z każdej możliwej strony. Dolna część przedniego zderzaka została przestylizowana, podobny zabieg zastosowano też z tyłu auta. Uwagę zwracają teraz dodatkowo dokładki progowe, które w tak ogromnym aucie pełnią również czysto praktyczną funkcję. Modellista oferuje ponadto 22-calowe kute felgi z lekkich stopów. Można mieć je same lub w zestawie z oponami o wymiarach 265/50 R22. Mimo ich nieprzeciętnego rozmiaru, w tak masywnym samochodzie nie wydają się wcale zbyt duże.

Zobacz także: Kodeks drogowy 2022. Czy małe dziecko może samo poruszać się po drodze?



Opisany wyżej komplet dodatków z pewnością nie poprawia właściwości terenowych Lexusa LX, bo w praktyce prześwit zostaje odrobinę zmniejszony. Wygląda jednak na to, że klienci specjalnie się tym nie martwią. Lexus LX w stylowych szatach od znanego tunera ma przede wszystkim wyglądać.

Lexus LX po tuningu. Zmiany nie sięgają zbyt głęboko

W przypadku Modellista Advanced Luxury Package obyło się bez zmian pod maską, czy we wnętrzu. Czego jednak chcieć więcej, gdy z przodu pracuje podwójnie doładowana jednostka V6 o mocy przekraczającej 400 KM? Kokpit nowej generacji Lexusa LX także nie pozostawia nic do życzenia. Miękka, skórzana tapicerka, wspaniale grający zestaw audio Mark Levinson czy najnowocześniejsze technologie z zakresu multimediów i bezpieczeństwa, to połączenie, które naprawdę trudno byłoby poprawić.

Ile kosztuje pakiet Modellista dla Lexusa LX?

Podobnie, jak w przypadku innych produktów, Modellista wycenia pakiety z lakierem oraz bez powłoki. Lakierowany zestaw tuningowy (składający się z dokładek przedniego i tylnego zderzaka oraz bocznych stopni) dla nowego Lexusa LX kosztuje 500 500 jenów (około 17 400 zł), za to wariant bez lakieru na 478 500 jenów, czyli równowartość 16 680 zł. Wśród kolorów, z których mogą wybierać klienci znalazły się trzy lakiery fabryczne. Ich nazwy na rynku japońskim różnią się od nazw europejskich i amerykańskich. Pakiet Advanced Luxury dla Lexusa LX jest dostępny w kolorach Sonic Quartz (odpowiednik Eminent White Pearl), Black (na innych rynkach "Caviar") i Graphite Black Glass Flakes (znane jako Black Onyx).

Lexus LX w Polsce

Poprzednia generacja Lexusa LX nie była szeroko dostępna na europejskich rynkach. Nie ma co się dziwić – swoimi wymiarami czy układem napędowym Lexus LX znacząco różnił się od propozycji opracowanych z myślą o Starym Kontynencie. Czy nowa odsłona LX podobnie jak poprzednik zawita do salonów w Polsce choć na chwilę i w ściśle limitowanej liczbie sztuk? Na tę chwilę nie ma takich informacji.

Zobacz także: Mercedes EQA - prezentacja modelu