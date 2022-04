Audi Q4 e-tron Sportback 50 299 KM. Test, wrażenia z jazdy, zasięg i ceny

Audi Q4 e-tron Sportback. Nadwozie/wnętrze

Już jakiś czas temu testowałem Audi Q4 e-tron, ale wtedy była to „zwykła” wersja nadwoziowa oraz nieco słabszy wariant 40 o mocy 204 KM i z napędem na tylną oś. Czy zmiany są radykalne? Nie, choć dla niektórych nadwozie z linią coupe jest warte dopłaty, nawet kosztem nieco zmniejszonej funkcjonalności. Poza tym wtedy jeździłem odmianą edition one Taifun, a tym razem w moje ręce wpadła wersja S line w bardzo ciekawej konfiguracji.

Kwintesencją testowanego modelu był lakier – fioletowy Aurora metalik. O ile na zdjęciach ten kolor prezentuje się raczej przeciętnie, a w szczególności w broszurach reklamowych wydaje się nieco wyblakły, tak na żywo, szczególnie w słońcu (niestety podczas testu było go jak na lekarstwo), prezentował się świetnie! Wespół z ogromnymi felgami w rozmiarze 21 cali w srebrno-grafitowym kolorze oraz z licznymi srebrnymi dodatkami, samochód zwracał na siebie uwagę. Oczywiście to również zasługa niekonwencjonalnej linii nadwozia, która zdecydowanie opada już za słupkiem B i powoli przechodzi w ładnie narysowaną klapę bagażnika z wbudowanym spojlerem. Wygląda to naprawdę nieźle i w parze z listwą świetlną LED o ładnej sygnaturze daje imponujący efekt.

Ten efekt, szczególnie opadającej szyby i wbudowanego spojlera daje się we znaki we wnętrzu. Nie chodzi o ilość miejsca nad głową, bo tego jest niewiele mniej niż w odmianie konwencjonalnej, ale o widoczność, która w lusterku wstecznym jest po prostu rozczarowująca. No, ale czego nie robi się dla modnego wyglądu. Cała reszta to oczywiście klasyka Audi w najlepszym wydaniu w połączeniu z kilkoma niekonwencjonalnymi rozwiązaniami. Konsola środkowa jest wyniesiona do góry i panel z przełącznikiem trybów skrzyni biegów i kilkoma przełącznikami pełni rolę wyspy, pod którą wygospodarowano miejsce na telefon, porty USB czy też zapalniczkę. Wyżej wylądował tradycyjny panel do sterowania klimatyzacją, a w centralnej części znalazł się duży ekran systemu info-rozrywki. Oczywiście wszystko działa nienagannie, jest intuicyjne, przyjemne w użytkowaniu i przede wszystkim bezproblemowe nawet podczas jazdy. We wnętrzu tego ponad 4,5 metrowego auta jest sporo miejsca, szczególnie na kanapie. Bagażnik również jest spory – pomieści 535 litrów. Po złożeniu oparć kanapy pojemność bagażnika rośnie do 1460 litrów. Co ciekawe, przestrzeni w bagażniku w standardowym układzie oparć kanapy jest... więcej niż w konwencjonalnej odmianie nadwozia.

Audi Q4 e-tron Sportback. Silnik, zasięg, wrażenia z jazdy

Do napędu Audi Q4 e-tron Sportback w wersji 50 oddelegowano dwa silniki elektryczne – po jednej na każdej osi – o łącznej mocy systemowej 299 KM i momencie obrotowym 460 Nm. O ile w przypadku testowanego jakiś czas temu modeli z oznaczeniem 40, silnik o mocy 204 KM i napęd na jedną oś był po prostu wystarczający, tak tutaj możemy liczyć na sportowe emocje i rewelacyjną trakcję. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje zaledwie 6,2 sekundy, a prędkość maksymalna to 180 km/h. Oczywiście odczucia podczas przyspieszania przy niższych prędkościach są o wiele bardziej imponujące, niż suche dane producenta. Bateria ma pojemność 82 kWh brutto (76,6 kWh netto), co pozwala zdaniem producenta pokonać blisko 500 km. Czy to realne?

Jak to zwykle bywa, kluczowa jest temperatura, temperament kierowcy oraz sytuacja na drodze. Szczególnie ten pierwszy aspekt ma diametralny wpływ na zasięg i w skrajnych przypadkach może go zredukować nawet o połowę! W trudnych warunkach i przy temperaturze sporo poniżej zera, pokonanie trasy z Radomia do Warszawy z prędkością przepisową wiązało się ze zużyciem energii na poziomie sporo ponad 25 kWh/100km, a to i tak przy mocno zredukowanych odbiornikach energii tj. ogrzewanie itp. Ale gdy było cieplej i temperatura podskoczyła do kilku stopni powyżej zera, tą samą trasę pokonałem przy zużyciu energii niższym o 2-3 kWh. W mieście bez problemu można zejść poniżej 18 kWh/100km, a ciągle mówimy o aucie o mocy blisko 300 KM i napędzie na obie osie.

Audi Q4 e-tron Sportback. Ceny i wyposażenie

Audi Q4 e-tron Sportback w podstawowej wersji 35 tj. ze 170-konnym silnikiem elektrycznym i baterią 55 kWh brutto to koszt 209 700 złotych. Wersja Q4 e-tron Sportback 40 z silnikiem o mocy 204 KM i baterią 82 kWh to koszt co najmniej 233 700 złotych i myślę, że zdecydowanie warto dopłacić do mocniejszej jednostki i większej baterii. Na szczycie cennika jest odmiana Q4 e-tron Sportback 50 o mocy 299 KM i napędem na cztery koła za 266 100 złotych. Czy warto? Jeśli ktoś ma ponad 233 000 złotych, być może wysupła kolejne ponad 30 000 na napęd na cztery koła i zdecydowanie więcej mocy. Oczywiście wszelkie dodatki i opcje mocno windują cenę i skonfigurowanie wymarzonej sztuki może kosztować dodatkowe 100 000 złotych. Testowany egzemplarz kosztował 336 810 złotych, ale była to sztuka z rocznika modelowego 2021, a więc odrobinę tańsza. Obecnie za tak skonfigurowany egzemplarz trzeba by było zapłacić ponad 350 000 złotych.

Audi Q4 e-tron Sportback. Podsumowanie

Już poprzednio testowane Audi Q4 e-tron przypadło mi do gustu, więc odmiana Sportback nie powinna zmienić mojego zdania i owszem – nie zmieniła. Ale czy wolałbym wersję Sportback? Chyba nie, choć to tak naprawdę tylko kwestia gustu, bowiem różnice w funkcjonalności są minimalne. Sportback ma nieco gorszą widoczność do tyłu, ale za to odrobinę większy bagażnik. Ale czy to różnice decydujące o wyborze? Nie, po prostu „zwykłe” Q4 e-tron bardziej mi się podoba. Wysoka cena? Cóż, nadchodząca Skoda Enyaq iV Coupe w topowej wersji z dodatkami również może przekroczyć 300 000 złotych…

Audi Q4 e-tron Sportback – zalety:

świetna stylistyka, bardzo atrakcyjna konfiguracja;

praktycznie żadnych kompromisów funkcjonalnych w stosunku do zwykłego nadwozia;

przy odpowiedniej wprawie, bardzo oszczędny napęd;

niezła ergonomia, sporo przestrzeni.

Audi Q4 e-tron Sportback – wady:

po doposażeniu cena rośnie lawinowo;

kiepska widoczność do tyłu;

trochę za dużo fortepianowego plastiku.

Porównanie Audi Q4 e-tron Sportback 50 299 KM do wybranych konkurentów:

Audi Q4 e-tron Sportback 50 299 KM (AT1) Ford Mustang Mach-E 269 KM (AT1) Kia EV 6 228 KM (AT1) Cena (zł, brutto) od 266 100 od 254 570 od 221 900 Typ nadwozia/liczba drzwi SUV/5 SUV/5 SUV/5 Długość/szerokość (mm) 4588/1865 4713/1930 4680/1880 Rozstaw kół przód/tył (mm) 1587/1565 1617/1626 b.d./b.d. Rozstaw osi (mm) 2764 2987 2900 Pojemność bagażnika (l) 535/1460 322/1345 490/1300 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 2140 1894 1845 Pojemność baterii brutto (kWh) 82 98 77,4 Deklarowany zasięg (km) 497 (WLTP) 610 (WLTP) 590 (WLTP) Napędzana oś 4x4 4x4 4x4 Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 1-stopniowa automatyczna, 1-stopniowa automatyczna, 1-stopniowa Osiągi Moc (KM) 299 294 325 Moment obrotowy (Nm) 460 430 605 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 6,2 7 5,4 Prędkość maksymalna (km/h) 180 180 185 Zużycie energii (kWh/100km) 16,8 (WLTP) 17,2 (WLTP) 17,2 (WLTP)

